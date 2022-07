globalist

6 Luglio 2022 - 12.57

Preroll

Il presidente Abu Mazen e il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, sono stati fotografati insieme per la prima volta in quasi sei anni. I due si sono stretti la mano a favore di telecamera in compagnia del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, in occasione delle celebrazioni per l’indipendenza del Paese maghrebino.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’ultimo incontro si era svolto in Qatar nel 2016 quando si erano incontrati per discutere della riconciliazione tra Anp e Hamas, che controllano rispettivamente Cisgiordania e Gaza