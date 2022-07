Putin il guerrafondaio si congratula in tv con Shoigu per la vittoria nel Luhansk

globalist

4 Luglio 2022 - 18.11

Una sceneggiata televisiva mentre per colpa loro decine di persone sono morte e in milioni sono fuggite dalle loro case.

In un incontro televisivo con il ministro della Difesa Sergei Shoigu, il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con le forze russe per le loro “vittorie nella direzione di Luhansk”. Coloro che hanno partecipato al combattimento dovrebbero, ha detto Putin, “riposare assolutamente e recuperare la loro preparazione militare”, mentre altre unità continuano a combattere in altre aree.

La cattura russa della città di Lysychansk domenica ha posto fine alla battaglia di Luhansk durata mesi.

Nell’incontro tramesso in tv il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha riferito a Putin delle avances russe nell’area.

“A partire dal 19 giugno, le formazioni e le unità militari [russe] … in collaborazione con le unità del secondo corpo della milizia popolare della [autoproclamata] Repubblica popolare di Luhansk (LPR) e con il sostegno del gruppo di truppe del sud … hanno portato a termine con successo un’operazione offensiva per liberare il territorio della Repubblica popolare di Luhansk”, ha detto Shoigu.

Shoigu ha aggiunto che l’area del “calderone di Gorsky”, Lysychansk e Severodonetsk sono state circondate in due settimane e che l’esercito ucraino avrebbe perso 5.469 soldati nelle battaglie.

Putin ha detto a Shoigu che il personale militare che ha contribuito a combattere in LPR sarà ricompensato per il suo “coraggio” e che ora dovrebbe “riposare”.

“Altre unità militari, compresi i gruppi militari dell’Est e dell’Ovest, devono svolgere i loro compiti, secondo il piano precedentemente suggerito”, ha detto Putin. “Spero che tutto abbia successo come è successo nell’area [di Luhansk]”, ha aggiunto.

Putin ha anche elogiato la milizia della LPR per aver mostrato “eroismo”. “Le mie congratulazioni e le mie parole di gratitudine”, ha detto Putin. “Mi congratulo con tutti voi e vi auguro tutto il meglio.”