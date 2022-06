Ucraina, le truppe russe raggruppate in direzione di Sloviansk e Lysychansk

globalist

30 Giugno 2022 - 18.50

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha pubblicato il bollettino sull’andamento dei combattimenti sul proprio profilo Facebook. Nella nota, si riferisce che “Le unità nemiche si stanno raggruppando in direzione Sloviansk. Le unità delle forze armate della Repubblica di Bielorussia utilizzano sistemi di guerra elettronica nelle aree di confine con la regione di Volyn”.

Nella zona di Kharkiv “il nemico difende le posizioni precedentemente occupate e ha condotto attacchi aerei vicino a Prudyanka e Odnorobivka e un attacco missilistico sulla città di Kharkiv”. I russi, invece, hanno “intrapreso un’azione offensiva in direzione Kramatorsk, dove è stato colpito da un attacco aereo il villaggio di Tetyanivka”.

Combattimenti in corso anche in direzione di Lysychansk: “Il nemico spara sulle posizioni delle nostre truppe vicino alla città e conduce operazioni d’assalto nell’area della raffineria di petrolio, ottenendo un successo parziale. Riesce infatti a mantenere le posizioni a nord-ovest e a sud-est dell’impianto”, si legge nel bollettino.

“Le truppe russe sono alla periferia di Lysychansk – ha confermato il governatore di Kuhansk Sergei Haidai – ma non parliamo ancora di combattimenti in strada. La città viene attaccata da varie direzione e nei dintorni ci sono un gran numero di soldati russi e mezzi militari, ma Lysychansk non è accerchiata”.