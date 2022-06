Putin il neo-imperialista accusa la Nato di imperialismo e lancia un monito a Svezia e Finlandia

globalist

30 Giugno 2022 - 10.01

Preroll

Putin minaccia, con i suoi soliti medoto. La Russia risponderà allo stesso modo “se la Nato dispiegherà truppe e infrastrutture in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite all’alleanza militare guidata dagli Stati Uniti”. Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin. “Svezia e Finlandia vogliono unirsi alla Nato? Che lo facciano”, ha ribadito Putin – citato dal Guardian – alla tv di Stato russa sottolineando però come “devono capire che prima non c’era alcuna minaccia, mentre ora se i contingenti militari e le infrastrutture saranno dispiegati dovremo rispondere in modo simile e creare eguali minacce per i territori da cui vengono minacce nei nostri confronti”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Che non ci fosse alcuna minaccia – come se l’invasione dell’Ucraina fosse acqua fresca – è una pia opinione di Putin, viste le continue violazioni degli spazi aerei o delle acque territoriali fatti in quella zona.

Middle placement Mobile

L’operazione in Ucraina procede secondo i piani

Dynamic 1

“Le forze russe stanno avanzando in Ucraina e stanno raggiungendo gli obiettivi previsti dall’operazione militare speciale”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, riporta la Tass, sottolineando che l’operazione procede secondo i piani.

La Nato ha ambizioni imperiali

Dynamic 2

ll presidente russo Vladimir Putin ha condannato le “ambizioni imperiali” della Nato, accusando l’Alleanza di cercare di affermare la sua “supremazia” attraverso il conflitto in Ucraina. “L’Ucraina e il benessere del popolo ucraino non è l’obiettivo dell’Occidente e della Nato, ma un mezzo per difendere i propri interessi”, ha detto Putin ai giornalisti nella capitale del Turkmenistan, Ashgabat. “I leader dei Paesi Nato vogliono affermare la loro supremazia, le loro ambizioni imperiali”, ha aggiunto.