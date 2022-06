Ucraina, Zelensky incontra Sean Penn: "Grazie al tuo film, il mondo conoscerà la verità"

globalist

28 Giugno 2022 - 18.06

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato l’attore e regista Sean Penn e lo ha ringraziato per aver sostenuto l’Ucraina. Lo riporta l’agenzia ucraina Ukrinform. «Sean Penn sta realizzando un documentario sulla guerra in Ucraina. Dal primo giorno dell’invasione era a Kiev e ha visto con i suoi occhi cos’è l’aggressione russa. Il mondo intero sarà presto in grado di vedere tutta la verità sulla guerra grazie al suo film. Sean, grazie per il sostegno al nostro stato e al nostro popolo», ha detto Zelensky.

