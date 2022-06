Putin pensa all'Afghanistan: "Tutto il possibile per normalizzare la situazione nel Paese"

globalist

28 Giugno 2022 - 19.30

Vladimir Putin durante l’incontro con il presidente tagiko Emomali Rahmon a Dushanbe, nel primo viaggio del leader russo dall’inizio dell’invasione in Ucraina, ha parlato della complessa situazione in Afghanistan.

“Stiamo facendo tutto il possibile per normalizzare la situazione in quel Paese e stiamo cercando di costruire relazioni con le forze politiche che controllano la situazione. Ma stiamo lavorando sulla premessa che tutti i gruppi etnici rappresentati in Afghanistan, come è già stato detto, devono partecipare in modo adeguato alla gestione del Paese”.

“In questo modo continueremo a lavorare. Manteniamo i contatti con tutte le forze politiche afghane”, ha aggiunto, ricordando che quest’anno una delegazione afghana ha partecipato a un forum economico a San Pietroburgo.