Colombia, crolla una tribuna durante una corrida: almeno 8 morti e 60 feriti

27 Giugno 2022 - 14.39

In Colombia sono morte almeno otto persone e una sessantina sono rimaste ferite nel crollo di una tribuna durante una corrida a El Espinal. Alcuni filmati condivisi in rete mostrano la tribuna di legno affollata di spettatori che crolla all’interno dell’arena e persone che fuggono in preda al panico.

L’incidente è avvenuto durante una corraleja, un evento durante il quale viene consentito al pubblico membri del pubblico sono incoraggiati a entrare nell’arena e sfidare i tori. Si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare.

Lo spettacolo, indica Blu Radio di Bogotà, era stato organizzato per le festività in questi giorni di San Pietro e Paolo, e le tribune dell’arena erano strapiene di spettatori quando, forse per l’eccessivo affollamento, è avvenuto il crollo che ha coinvolto un gran numero di persone.