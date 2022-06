Putin, nuovi crimini di guerra: 14 missili contro obiettivi civili a Kiev. Colpito anche un asilo nido

globalist

26 Giugno 2022 - 10.10

Un crimine di guerra in diretta: intorno alle 4.40 locali sono suonati gli allarmi a Kiev e la capitale ucraina è stata fatta bersaglio di un attacco missilistico delle forze russe. Secondo quanto riferito sui canali Telegram, 14 missili sono stati lanciati sulla città, in particolare verso il distretto residenziale di Shevchenkivskyi. Ci sono feriti e si sta verificando se sotto le macerie ci siano vittime e cosa sia accaduto negli ultimi tra piani di un palazzo completamente andato in fiamme.

Fonti della difesa ucraina hanno anche fatto sapere di avere abbattuto un razzo russo.



Il bilancio provvisorio

Una persona è morta a Kiev a causa dell’attacco missilistico russo che ha colpito i piani alti di un palazzo nella zona residenziale di Shevchenkivskyi. Lo riporta il Kiev Independent citando Sergey Shevchuk, capo del servizio di emergenza statale. Sotto le macerie si troverebbe ancora una donna di 36 anni, madre di una bambina di otto che invece è stata salvata.

Il sindaco di Kiev

L’attacco missilistico russo che ha colpito Kiev questa mattina all’alba aveva un obiettivo: secondo il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko, è quello di «intimidire gli ucraini in vista del vertice della Nato» che si terrà a Madrid da martedì prossimo. Il primo cittadino di Kiev si è recato nel luogo della principale esplosione, che ha colpito un edificio residenziale di 9 piani: un paio di feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre si cercano ancora alcuune persone che sarebbero sotto le macerie (gli ultimi tre piani del palazzo sono stati distrutti dalle fiamme).