Ucraina, le truppe di Luhansk hanno raggiunto la città di Lysychansk

24 Giugno 2022 - 10.21

Le milizie della repubblica popolare di Luhansk hanno raggiunto la periferia meridionale di Lysychansk e hanno mantenuto la posizione. Lo ha dichiarato questa mattina l’agenzia di stampa «Ria Novosti», citando una fonte vicina al comando della milizia popolare della Lpr.

“I nostri distaccamenti avanzati sono giunti nella cosiddetta zona Rti – l’area dello stabilimento dei prodotti in gomma, dove si trovano la zona industriale di questo stabilimento e gli edifici residenziali vicini costruiti per i suoi lavoratori. Siamo riusciti a prendere piede qui, in particolare a prendere un posto di blocco situato sul sito dell’ex polizia stradale”, ha sostenuto la fonte. Nella zona continuano gli scontri a fuoco, con l’esercito ucraino che ha sparato colpi di mortaio contro i combattenti della Lpr che avanzavano. Inoltre, sempre secondo la fonte, le forze della Lpr e loro alleate stanno raggiungendo la periferia occidentale di Lysychansk.