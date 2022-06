Ucraina, i 27 leader della Ue: "Ora accelerare sulla ricostruzione"

globalist

24 Giugno 2022 - 10.58

I 27 capi di Stato e di governo dell’Unione europea hanno chiesto alla Commissione europea di presentare rapidamente le sue proposte relative al sostegno dell’Ue a favore della ricostruzione dell’Ucraina, dopo aver accettato il suo status di candidata all’ingresso nella Ue. I leader hanno preso atto della volontà di Bruxelles di presentare un nuovo pacchetto di assistenza macrofinanziaria di nove miliardi di euro a Kiev entro la fine dell’anno. Lo si apprende dalle conclusioni del primo giorno del summit, in cui i leader hanno concesso anche alla Moldavia lo status di Paese candidato all’Ue, garantendo una prospettiva europea alla Georgia, a cui verrà concesso lo status di candidata solo quando le priorità nel campo politico-istituzionale saranno affrontate.

«Sono convinta che tutti questi Paesi lavoreranno sodo per attuare le riforme necessarie, anche perché rafforzano la competitività del Paese e sono utili ai cittadini», ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa.

In seguito al vertice della mattina con i sei leader dei Balcani occidentali i leader si sono impegnati a fare tutto il possibile per superare la crisi politica in Bulgaria e il veto del governo di Sofia che impedisce la ripresa dei negoziati per l’adesione all’Ue con la Macedonia del Nord e che ritarda anche il processo di integrazione dell’Albania.

Nel corso del vertice i leader hanno promesso di tornare a discutere del progetto della Comunità politica europea, una piattaforma che dovrebbe riunire tutti gli Stati europei del continente

Comvex può processare fino a 72mila tonnellate di cereali ogni giorno. La Fao ha previsto che fino a 181 milioni di persone in 41 Paesi rischino crisi del cibo e peggioramento della situazione di fame quest’anno, in relazione alla guerra in Ucraina. Anche il ministro dell’Agricoltura ucraino, Markian Dmytrasevych, in precedenza ha espresso preoccupazione, così come i funzionari europei. «Speriamo di vedere azioni concrete, non solo dichiarazioni a sostegno degli operatori portuali», ha aggiunto Dolghin.