A Kherson arrivano gli imprenditori russi a fare affari mentre la guerra è ancora in corso

globalist

19 Giugno 2022 - 18.21

Preroll

“Magna magnsa” in salsa russa: a guerra in corso e mentre sta facendo ogni tipo di sforzo per conquistare più terreno possibile arrivano già gli affaristi,

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il capo dell’amministrazione militare-civile della regione di Kherson, Vladimir Saldo, ha annunciato che «stanno arrivando imprenditori russi, senza timore di sanzioni e rischi».

Middle placement Mobile

Lo riporta l’agenzia russa Ria Novosti. «Stanno aprendo i negozi imprenditori della Crimea e di Donetsk. I mercati funzionano tutti», ha detto.

Dynamic 1

Durante l’operazione speciale, ossia la guerra, l’esercito russo ha preso il controllo della regione di Kherson e della parte di Azov della regione di Zaporozhye, nell’Ucraina meridionale. Nelle regioni si sono formate amministrazioni civili-militari, è stato introdotto il rublo e si trasmettono i canali televisivi e radiofonici russi.