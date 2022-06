Zakharova la revanscista: "L'Ucraina con i confini che conoscevamo non c'è e non ci sarà più"

globalist

17 Giugno 2022 - 23.00

Revanscisti, nazionalisti, reazionari e invasori: “L’Ucraina che conoscevamo all’interno di quelli che erano i suoi confini non c’è più e non ci sarà più. Questo è ovvio». Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, in un’intervista a Sky News Arabia a margine del Forum economico di San Pietroburgo. Lo riporta Ria Novosti.

Attacchi a Ue e Ucraina

Dopo la decisione della Commissione europea di raccomandare di concedere a Kiev lo status di candidato all’Ue, la diplomazia russa ha accusato Bruxelles di manipolare l’Ucraina in vista dell’adesione. “Per anni la comunità occidentale ha manipolato questa storia del coinvolgimento dell’Ucraina nelle sue strutture di integrazione, e da allora l’Ucraina è andata di male in peggio”, ha detto alle agenzie russe la portavoce delle autorità russe. La diplomatica russa, Maria Zakharova, crede che Kiev non avrà “un futuro brillante”.