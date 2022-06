Arabia Saudita, sequestrati giochi e vestiti arcobaleno: "Incoraggiano l'omosessualità"

globalist

16 Giugno 2022 - 09.29

In Arabia Saudita sono stati sequestrati, sotto indicazioni delle autorità locali, giocattoli e vestiti per bambini con i colori dell’arcobaleno. L’accusa è quella di incoraggiamento all’omosessualità. Lo afferma il ministero del commercio sulla tv di Stato. Un servizio di Al-Ekhbariya mostrava funzionari del ministero del Commercio che rimuovono una serie di articoli dai negozi della capitale Riad, tra cui fermagli per capelli, pop-it, magliette, cappelli e astucci. Un funzionario ha affermato che gli articoli “contraddicono la fede islamica e la morale pubblica e promuovono i colori omosessuali prendendo di mira le giovani generazioni”.

Un funzionario ha affermato che gli articoli “contraddicono la fede islamica e la morale pubblica e promuovono i colori omosessuali prendendo di mira le giovani generazioni”. Il ministero del Commercio ha twittato separatamente che i suoi team stavano confiscando “prodotti che contengono simboli e segni che invitano alla deviazione e contraddicono il buon senso”. A dicembre, le autorità del vicino Qatar avevano annunciato di aver sequestrato dai negozi pop-it color arcobaleno e altri giocattoli perché recavano “slogan contrari ai valori islamici”.

Sebbene il regime musulmano sunnita dell’Arabia Saudita non abbia leggi sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, compreso il sesso omosessuale, sono severamente vietati. Secondo l’interpretazione del Paese della legge islamica, la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso è punibile con la morte o la fustigazione, a seconda della gravità del caso.

È inoltre illegale per gli uomini “comportarsi come donne” o indossare abiti femminili, e viceversa, ed è vietato svolgere attività online che ledano “l’ordine pubblico, i valori religiosi, la morale pubblica e la privacy”.