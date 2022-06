Ucraina, Macron vuole l'impegno di Zelensky: "Deve negoziare con Putin, ha l'appoggio dell'Europa"

globalist

15 Giugno 2022 - 14.45

Preroll

Emmanuel Macron, ha sottolineato ancora una volta l’urgente necessità di negoziati tra Kiev e Mosca per porre fine al conflitto in Ucraina, promettendo garanzie europee alla ex repubblica sovietica. “La Russia è una potenza temibile con cui gli europei non vogliono la guerra”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Il presidente ucraino dovrà negoziare con la Russia e noi europei saremo presenti a quel tavolo per offrire garanzie di sicurezza”, ha detto Macron alle truppe francesi schierate sotto l’ombrello della Nato alla base militare di Mihail Kogalniceanu, in Romania, vicino al Mar Nero.