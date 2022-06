Ucraina, gli Usa invieranno 1 miliardo di dollari in armi a Kiev: "Artiglieria e lanciarazzi"

globalist

15 Giugno 2022 - 19.07

Preroll

Gli Usa sono pronti a inviare un ulteriore miliardo di dollari in armi per sostenere l’esercito ucraino nel Donbass: lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden in un colloquio telefonico con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il nuovo pacchetto di aiuti militari comprende “artiglieria e batterie per la difesa costiera, così come munizioni e sistemi lanciarazzo”. Biden ha infine “ribadito l’impegno a restare a fianco dell’Ucraina nella difesa della sua democrazia e a sostegno della sua sovranità e integrità territoriale di fronte all’aggressione russa” si legge in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca.