Ucraina, nessun incontro tra Biden e Putin. Ma il Cremlino apre a Zelensky: "Non siamo contrari"

14 Giugno 2022 - 18.55

Biden e Putin, al momento, non hanno in programma alcun incontro. Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, ha chiarito che “Non è in agenda” un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Joe Biden. Secondo Ushakov non è invece escluso un incontro tra Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma “va preparato”.

“Nessuno è contrario a questa opportunità, ma richiede condizioni appropriate e, ancora più importante, necessita di una preparazione molto molto attenta”, ha aggiunto.