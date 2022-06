Ucraina, la Russia ha aperto al dialogo con il Vaticano: "Massimo rispetto per il Papa e la sua ricerca della Pace"

globalist

13 Giugno 2022 - 15.35

Preroll

Il Vaticano è un interlocutore con il quale Mosca potrà discutere i futuri e ipotetici piani di pace. Gli sforzi di mediazione del Papa nella guerra in Ucraina è apprezzato dal Cremlino, che mantiene con la Santa Sede un dialogo “aperto, riservato” e fiducioso su una serie di argomenti: lo ha detto all’agenzia russa Ria Novosti Alexei Paramonov, direttore del Primo Dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La dirigenza vaticana ha ripetutamente dichiarato la propria disponibilità a fornire ogni possibile assistenza per raggiungere la pace e porre fine alle ostilità in Ucraina. Queste affermazioni sono confermate nella pratica. Manteniamo un dialogo aperto e riservato su una serie di questioni, principalmente legate alla situazione umanitaria in Ucraina”, ha aggiunto il diplomatico.

Middle placement Mobile

Ricordando come la Santa Sede goda di grande autorità in tutto il mondo, il diplomatico russo sottolinea che “tutte le iniziative della Santa Sede e di Papa Francesco che possono portare alla pace in Europa sono percepite con grande rispetto e, naturalmente, possono essere accolte se si presentano i relativi prerequisiti”.