Zelensky replica Biden: "L'Ucraina non è stata ascoltata sulle sanzioni preventive alla Russia"

11 Giugno 2022 - 19.58

Il portavoce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Sergei Nikiforov, ha risposto alle affermazioni del presidente Usa Joe Biden secondo cui il leader di Kiev non avrebbe voluto ascoltare le previsioni sull’invasione russa.

Nikiforov ha detto invece che Zelensky aveva chiesto sanzioni preventive contro la Russia prima dell’invasione su larga scala, ma che i partner dell’Ucraina «non volevano ascoltare». Il portavoce ha aggiunto che in quel momento Zelensky ha avuto tre o quattro conversazioni telefoniche con Joe Biden e i leader si sono scambiati opinioni e valutazioni in dettaglio sulla situazione. «Pertanto, la frase `non voleva sentire´ probabilmente ha bisogno di chiarimenti», ha detto al notiziario ucraino LIGA.net.