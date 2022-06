Zelensky agli studenti britannici: "La Russia vuole cancellare la nostra storia e il nostro stato"

globalist

10 Giugno 2022 - 19.39

Guerra in Ucraina, guerra revanscista e imperialista dal sapore neo-coloniale. “La missione [della Russia] è cancellare la nostra storia, il nostro Stato, la nostra identità e negare la nostra esistenza”. Lo ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha parlato agli studenti di tutto il Regno Unito in una trasmissione in diretta in diverse università.

Questa missione, ha aggiunto, è mirata a “dire al mondo che non siamo mai esistiti, che siamo un popolo creato artificialmente come una varietà di un qualche tipo di pianta o animale”.

L’evento è stato organizzato dall’Unione degli studenti ucraini e le università partecipanti comprendevano quelle di Birmingham, Cambridge, Coventry, Glasgow, LSE, Manchester, Oxford, UCL e City, oltre alla University of London.

Zelensky ha ricordato che sono trascorsi 107 giorni dall’inizio della guerra, aggiungendo: “Si tratta di 107 giorni in cui siamo stati messi alla prova per la sopravvivenza”. Questa guerra, ha aggiunto, “è visibile e mostruosa”: i russi “parlano di obiettivi pacifici ma…stanno uccidendo bambini e donne”.