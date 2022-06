Ucraina, Macron non andrà in visita a Kiev la prossima settimana

globalist

10 Giugno 2022 - 19.45

Il presidente francese Emmanuel Macron non ha intenzione di visitare Kiev la prossima settimana, ma si recherà in Romania e Moldova come previsto. Lo ha chiarito la France Presse, citando l’Eliseo. A inizio giornata, i media francesi avevano riferito che Macron avrebbe potuto effettuare la sua prima visita ufficiale a Kiev la prossima settimana.

Macron si recherà in Romania martedì per incontrare le truppe francesi dispiegate nel Paese e il giorno successivo in Moldova. Macron ha preso parte attiva ai colloqui sulla situazione in Ucraina e ha visitato Mosca e Kiev poco prima dell’inizio dell’operazione militare russa il 24 febbraio.