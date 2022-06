Ucraina, il Cremlino allontana il dialogo: "Incontro Putin-Zelensky? Ancora non è il momento"

globalist

8 Giugno 2022 - 16.31

Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi ma, per il Cremlino, i tempi non sono ancora maturi. Un possibile colloquio, ha riferito il portavoce Dmitry Peskov nel suo briefing quotidiano, deve essere “produttivo e ben preparato”.

Peskov ha inoltre affermato che non ci sono motivi per cui la Russia non possa onorare i suoi debiti, poiché il Paese si impegna a pagare gli interessi agli obbligazionisti. Dmitry Peskov ha accusato le sanzioni, che hanno visto quasi la metà delle riserve di valuta estera del Paese congelate, per “aver spinto la Russia in un default artificiale del debito”.

La nostra posizione è ben nota: sono necessari buoni preparativi per un incontro di alto livello», ha affermato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, secondo l’agenzia Interfax. “Sappiamo – ha proseguito Peskov – che la parte ucraina si è ritirata dalla strada della trattativa, e quindi al momento non è possibile prepararsi per questo tipo di vertice”