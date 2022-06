Ucraina, la Cina contro le sanzioni a Putin: "Non sono il modo giusto per risolvere la crisi"

globalist

6 Giugno 2022 - 12.05

Preroll

Pechino si schiera con la Russia e avverte l’Ue in merito alle sanzioni inflitte a Mosca: “Non sono un modo corretto per risolvere la crisi” in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, in risposta a una domanda sul sesto round di sanzioni approvato dall’Unione Europea contro la Russia per l’aggressione dell’Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La Cina sostiene l’Ue nello svolgere un ruolo attivo nel processo di persuasione della pace e promozione dei colloqui e nella costruzione finale di un quadro di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile”, ha scandito il portavoce, aggiungendo che, con l’escalation delle sanzioni “i cittadini europei potrebbero pagare un prezzo maggiore e il mondo dovrà affrontare grandi sfide come la crisi energetica e la crisi alimentare”.