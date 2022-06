L'Ucraina vuole fa ripartire i campionati di calcio ad agosto

globalist

5 Giugno 2022 - 11.40

Preroll

O sanno quslcosa che noi non sappiamo o sono ottimisti: l’Ucraina prevede di riprendere il campionato di calcio ad agosto nonostante il conflitto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Andriy Pavelko, il presidente della federazione calcistica ucraina, ha rivelato all’Associated Press i dettagli in merito ai suoi colloqui con Zelensky e i vertici della Fifa e della Uefa sulla ricerca di un modo sicuro per giocare le partite maschili e femminili in casa. L’Ucraina è stata costretta a fermare i campionati a febbraio, quando la Russia ha iniziato l’invasione.

Middle placement Mobile

C’è ottimismo che lo sport possa riprendere per risollevare gli animi della nazione, che sta cercando di qualificarsi per la Coppa del Mondo.