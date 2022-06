Putin minaccia: "Se Kiev avrà i sistemi Himars useremo le nostre armi distruttive su nuovi obiettivi"

globalist

5 Giugno 2022 - 12.08

Minaccia perché vuole invadere l’Ucraina e pretende di avere le mani libere.

«Se i sistemi Himars saranno consegnati (agli ucraini, ndr), ne trarremo le conseguenze appropriate e useremo le nostre armi distruttive, e ne abbiamo in quantità sufficienti, per colpire obiettivi che non stiamo ancora colpendo», ha affermato il Presidente russo, Vladimir Putin, in una intervista al canale televisivo Rossiya 1.

Gli Stati Uniti si sono impegnati a consegnare alle forze ucraine quattro lanciarazzi di precisione Himars, ma con una gittata limitata a 50 chilometri.

L’intervista a Rossiya-1

Tutto questo trambusto per ulteriori consegne di armi ha un solo obiettivo: trascinare il conflitto armato il più a lungo possibile».

Secondo il leader del Cremlino la fornitura di sistemi missilistici a lancio multiplo americani all’Ucraina sostanzialmente «non cambia nulla», dal momento che l’esercito ucraino «è armato con sistemi simili della produzione sovietica Grad, Smerch, Uragan»

Secondo me, tutto questo clamore su ulteriori consegne di armamenti generalmente persegue l’unico obiettivo di prolungare il conflitto armato il più a lungo possibile», ha detto Putin in un’intervista su Rossiya-1 che andrà in onda oggi, parlando delle nuove consegne di armi americane agli ucraini