Zelensky: "Perdiamo più di 60 soldati al giorno, i lanciarazzi Usa sono solo per difenderci, non per attaccare"

1 Giugno 2022 - 14.51

Le perdite quotidiane in combattimento dell’Ucraina sono di circa 60-100 soldati uccisi e circa 500 feriti. Lo ha affermato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un’intervista pubblicata dal canale televisivo Newsmax e ripresa dall’agenzia russa Tass. “La situazione nell’est è molto difficile. Ogni giorno perdiamo tra i 60 ei 100 soldati uccisi e qualcosa come 500 feriti in combattimento”, ha detto.

L’intervista del presidente dell’Ucraina, che parlava ucraino, è stata trasmessa in traduzione inglese. Secondo Zelensky, gli ucraini nella parte orientale del paese “detengono il perimetro di difesa” e nella regione di Kharkiv “contrattaccano e fanno pressione”.

Zelensky ha anche affermato che l’Ucraina non intende cedere i suoi territori. “Non siamo pronti a cedere nessuno dei nostri territori, perché questa è la nostra indipendenza, la nostra sovranità. Ma ci sono alcune difficoltà, dettagli con alcuni territori. Queste difficoltà possono essere discusse”, ha detto. Zelensky ha aggiunto che “tali discussioni sono necessarie per iniziare a risolvere queste difficoltà e sfide attraverso i canali diplomatici, altrimenti nulla funzionera’”. L’intervista del presidente dell’Ucraina, che parlava ucraino, è stata trasmessa in traduzione inglese.

I lanciarazzi a lunga gittata MLRS richiesti agli Stati Uniti non sarebbero utilizzati dall’esercito ucraino per attaccare il territorio russo, ma esclusivamente per l’autodifesa contro gli invasori. Lo ha precisato, in una intervista al canale conservatore americano Newsmax il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che nei giorni scorsi l’invio di tali armi era stato ipotizzato e poi smentito dal presidente Usa Joe Biden.

“So di persone negli Stati Uniti e anche alla Casa Bianca che pensano che possiamo usare gli MLRS per attaccare la Russia. Guarda, non attaccheremo la Russia. Non siamo interessati alla Federazione Russa, non stiamo combattendo sul suo territorio come loro fanno con noi”, ha precisato Zelensky.