Ucraina, il presidente croato Milanovic non crede alle sanzioni: "Non avranno alcun effetto"

1 Giugno 2022 - 18.46

Zoran Milanovic, presidente della Croazia, non crede nell’efficacia delle sanzioni della Ue contro la Russia, comprese quelle sul petrolio. Per Milanovic, le sanzioni sono destinate a non avere alcun effetto reale, dal momento che Mosca venderà il petrolio e il gas ad altri Paesi.

Citato dai media regionali, Milanovic ha detto di ritenere che a sopportare le conseguenze più pesanti delle sanzioni saranno i cittadini europei. “Forse un giorno esse cominceranno a produrre qualche effetto. Attualmente né il rublo si è svalutato né la Russia sta avvertendo gli effetti finanziari delle sanzioni. E quando comincerà a sentirli, la guerra sarà finita”, ha detto il presidente croato.

Il socialdemocratico Milanovic è da tempo in rotta di collisione, sia politica che personale, con il premier conservatore croato Andrej Plenkovic, il cui governo è allineato con le posizioni Ue a favore di sanzioni sempre più dure alla Russia di Vladimir Putin per l’intervento armato in Ucraina.