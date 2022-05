Ucraina, Papa Francesco: "A causa della guerra, il più grande movimento di profughi mai visto in Europa"

globalist

30 Maggio 2022 - 14.30

Papa Francesco ha parlato ancora una volta della guerra in Ucraina e della necessità di trovare quanto prima un compromesso per il cessate il fuoco. Durante il Consiglio plenario della commissione Internazionale Cattolica per le Migrazioni, il Pontefice si è rivolto ai partecipanti.

“Vi ringrazio, in particolare, per l’impegno profuso ad aiutare le Chiese a rispondere alle sfide legate al massiccio sfollamento provocato dal conflitto in Ucraina. Si tratta del più grande movimento di profughi verificatosi in Europa dopo la seconda guerra mondiale”.

“Non possiamo dimenticare, tuttavia, i milioni di richiedenti asilo, rifugiati e sfollati in altre parti del mondo, che hanno un disperato bisogno di essere accolti, protetti e amati. Come Chiesa vogliamo servire tutti e lavorare alacremente per l’edificazione di un futuro di pace”.