Kherson, non ci sarà (per ora) il referendum per l'annessione alla Russia

29 Maggio 2022 - 17.16

L’appetito espansionistico di Putin non si placa. Ed è chiaro che non solo la Crimea e il Donbass sono nel suo mirino, ma anche l’Ucraina del sud fino a Transnistria e perfino Moldavia.

Ma per ora non ci sarà un referendum per l’annessione alla Russia della regione ucraina di Kherson occupata finché non cesseranno i combattimenti; lo ha detto il vice capo civile-militare dell’amministrazione nominata da Mosca, Kirill Stremousov, secondo quanto riporta il Guardian.

«Annunceremo più avanti quando avrà luogo una sorta di votazione o plebiscito, ma non sarà oggi e non sarà domani perché il nostro compito principale è ristabilire l’ordine e organizzare un sistema amministrativo nella regione di Kherson», ha spiegato Stremousov.