Zelensky: "Chi ci chiede di cedere territori in cambio di una illusione di pace non pensa agli ucraini"

28 Maggio 2022 - 17.56

Pace o capitolazione? Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i politici che propongono a Kiev la cessione di territori in cambio di una «illusione di pace» non tengono conto dei milioni di persone che vivono in quei territori.

«Dietro tutte queste speculazioni geopolitiche di chi consiglia all’Ucraina di dare qualcosa alla Russia, ci sono `grandi geopolitici´ che non vedono la gente normale. Ucraini normali. Milioni di persone che vivono nei territori che loro propongono di scambiare per una illusione di pace. Bisogna sempre guardare alla gente. E ricordare che i valori non sono solo una parola», ha detto Zelensky su Telegram, rilanciato da Ukrinform.