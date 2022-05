Ucraina, il Cremlino: "Non conosciamo il piano italiano per il cessate il fuoco"

globalist

19 Maggio 2022 - 14.49

Preroll

Il Cremlino sostiene di non sapere nulla a proposito del piano presentato dal Ministro degli Esteri Luigi di Maio all’Onu per arrivare in tempi rapidi al cessate il fuoco in quattro tappe. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Purtroppo, fino a questo momento non abbiamo notizia dei dettagli di questo piano. Non so se sia stato trasmesso tramite canali diplomatici. Ne abbiamo appreso l’esistenza dai media”, ha detto Peskov in un incontro con la stampa.

Middle placement Mobile

“La partecipazione di chiunque possa aiutare a raggiungere un accordo è benvenuta. Nessuno sta rifiutando ogni sorta di sforzo sincero” ha aggiunto