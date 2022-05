Ucraina, Unicef: "La guerra sta portando a una grave crisi di malnutrizione infantile"

globalist

17 Maggio 2022 - 10.17

L’Unicef lancia l’allarme sulle conseguenze che sta provocando la guerra. Il recente aumento dei prezzi dei generi alimentari sta creando una grave crisi di malnutrizione infantile, aumentando il numero di bambini affamati e rendendo molto costose le cure più efficaci.

Secondo l’Unicef, la malnutrizione estrema era già in aumento, ma la situazione è stata aggravata dalla guerra in Ucraina e dalle gravi conseguenze che sta avendo sulla sicurezza alimentare, dato che sia l’Ucraina che la Russia sono tra i maggiori produttori mondiali di cereali e diversi Paesi poveri sono particolarmente dipendenti da queste importazioni. Oltre all’aumento della fame, la situazione attuale porterà a un aumento del prezzo degli alimenti terapeutici pronti per il consumo, i prodotti comunemente utilizzati per rispondere alle situazioni di emergenza.

Il costo di questi trattamenti – una pasta ad alto contenuto nutritivo confezionata in piccoli sacchetti – aumentera’ del 16% nei prossimi sei mesi, secondo le proiezioni dell’Unicef, il più grande distributore mondiale. L’agenzia avverte che, se i finanziamenti non saranno ampliati, circa 600.000 bambini potrebbero non avere accesso a tali trattamenti.

“Per milioni di bambini ogni anno, queste bustine di pasta terapeutica fanno la differenza tra la vita e la morte”, ha dichiarato in un comunicato Catherine Russell, direttore esecutivo dell’agenzia Onu per l’infanzia. In totale, si stima che circa 45 milioni di bambini sotto i cinque anni soffrano di deperimento, una forma potenzialmente fatale di malnutrizione grave che è responsabile di un decesso su cinque in questa fascia d’età.

L’India, l’Indonesia e il Pakistan sono i Paesi con il maggior numero di bambini affetti da questo problema, che e’ in aumento anche in Paesi come l’Afghanistan. Anche la siccità nel Corno d’Africa sta contribuendo a un aumento significativo del problema in quella regione, mentre il Sahel ha visto un peggioramento significativo negli ultimi anni.