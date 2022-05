globalist

16 Maggio 2022 - 18.41

Una decisione che ha scatenato polemiche e che è stata usato usata dalla propaganda di Putin. Nel fine settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha firmato una nuova legge che vieta i partiti politici filo-russi.

“Il presidente dell’Ucraina ha firmato una legge che vieta i partiti politici filo-russi! La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione”, ha scritto su telegram Olha Sovgirya, deputato di Servant of the People , il partito di Zelensky. Il 3 maggio la Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha approvato il disegno di legge che vieta i partiti politici filo-russi che si impegnano in attività anti-ucraine.

Il 20 marzo, il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino aveva sospeso 11 partiti politici filo-russi mentre nel paese era in vigore la legge marziale. Il più grande dei partiti con legami con la Russia è la Piattaforma di opposizione per la vita, che ha 44 seggi su 450 in parlamento.

Il partito è guidato da Viktor Medvedchuk, che ha legami amichevoli con il presidente russo Vladimir Putin, padrino di sua figlia.

L’elenco dei partiti favorevoli a Mosca includeva anche il partito Nashi (il nostro) guidato da Yevhen Murayev. Le autorità britanniche avevano avvertito che la Russia voleva insediare Murayev come leader dell’Ucraina.

Mosca “sta cercando di insediare un leader filo-russo a Kiev mentre valuta se invadere e occupare l’Ucraina”, e Murayev “è considerato un potenziale candidato”, aveva detto a gennaio il ministero degli Esteri britannico.