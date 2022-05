Ucraina, la Turchia offre una nave per evacuare soldati e civili dell'acciaieria Azovstal

globalist

14 Maggio 2022 - 18.50

Nell’ottica della sua posizione di mediatrice, la Turchia prova a offrire una mano all’Ucraina, dal punto di vista dell’evacuazione dalle città colpite dal conflitto con la Russia.

Ankara, infatti, è pronta a inviare una nave a Mariupol per consentire l’evacuazione dei soldati ucraini feriti e altri civili che si trovano ad Azovstal. Lo ha reso noto il portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, in un’intervista alla Reuters, secondo quanto riporta l’agenzia Tass.

“Il nostro piano prevede che le persone evacuate dall’acciaieria siano portate via terra al porto di Berdyansk, che come Mariupol si trova sul Mar d’Azov, e che una nave turca li conduca a Istanbul”, ha detto. “Se si può fare in questo modo, la nostra nave è pronta per partire e portare i soldati feriti e altri civili in Turchia”