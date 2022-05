Usa e Russia, primo contatto dall'invasione dell'Ucraina: chiesto il cessate il fuoco

globalist

13 Maggio 2022 - 18.30

Un segnale che speriamo abbia un seguito visto che il ruolo degli Stati Uniti per la pace in Ucraina non è indifferente. Il ministro americano della Difesa Lloyd Austin, ha parlato oggi con il suo collega russo, Sergei Shoigu.

Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono, John Kirby. Si tratta della prima telefonata fra Austin e Shoigu dal 18 febbraio, pochi giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio.

Austin ha esortato “ad un immediato cessate il fuoco in Ucraina e sottolineato l’importanza di mantenere linee di comunicazione”, ha detto Kirby.