9 Maggio 2022 - 11.53

Il capo dell’amministrazione regionale militare e civile di Kherson, Vladimir Saldo, ha dichiarato che non ci sono piani per unire la regione di Kherson con la Crimea. Saldo è stato intervistato dall’agenzia russa Tass.

“Tutto questo è solo una speculazione dietro le quinte. Non ci sono discussioni ufficiali su questo e non ci sono piani di questo tipo”, ha detto il governatore, che è stato insediato dai russi il 26 aprile in seguito all’occupazione di Kherson.