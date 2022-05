Zelensky: "Il nostro popolo discende da chi ha superato il nazismo e lo farà di nuovo, così ci sarà la pace"

globalist

8 Maggio 2022 - 10.42

Ora russi e ucraini si danno dei nazisti l’un l’altro. E – purtroppo – ogni pare ha le sue ragioni. Per cui sarebbe opportuno de-nazificare e de-fascistizzare Ucraina e Russia insieme.

«La verità vincerà e supereremo tutto», del bunker di Hitler vicino Vinnytsia «restano poche pietre. Rovine. Le rovine di una persona che si considerava grande e invincibile. Questo è una guida per tutti noi e per le generazioni future. I nostri antenati hanno combattuto per questo e dimostrato che nessun malvagio può sfuggire alla responsabilità. Non è in grado di nascondersi nel bunker. Non resterà neppure un sasso. Così supereremo tutto. E lo sappiamo per certo, perché il nostro esercito e tutto il nostro popolo discendono da coloro che hanno superato il nazismo, quindi lo faranno di nuovo. E ci sarà di nuovo la pace».

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel discorso per il Giorno del ricordo in cui vengono onorate le vittime del Secondo conflitto mondiale. «Sulle città e sui villaggi occupati sventolerà di nuovo la nostra bandiera», ha proseguito secondo la trascrizione di un video girato a Borodyanka, diffusa dall’ufficio di presidenza.