Chi è Andrey Kortunov, analista e direttore del Russian International Affairs Council, a Mosca

8 Maggio 2022 - 13.01

Andrey Kortunov, è analista e direttore del Russian International Affairs Council, a Mosca, un organismo non sotto controllo di Putin e, infatti, Kortunov ha avuto anche parole critiche contro la guerra. “Per me questa guerra è uno shock. L’Europa non appalti il problema a Usa o Cina e non consenta che esploda la russofobia in Occidente”

Kortunov aveva anche parlato in un’altra trasmissione della Annunziata della russofobia che si percepisce a Mosca: “Putin è molto vicino a personaggi come Berlusconi. Ma penso che questo vada al di là delle personalità. E’ una frustrazione legata all’atteggiamento generale della società italiana e, naturalmente, del Governo italiano. Non sappiamo se questa cosa durerà per molto tempo ma ora c’è un sentimento molto negativo legato alle posizioni italiane. A Mosca si dice che l’Italia sia diventata un Paese russo-fobico non solo nei confronti dei vertici ma dell’intera società russa. Questo è il messaggio che spesso viene presentato dalle autorità russe e che va al di là della situazione politica in Ucraina e potrebbe avere conseguenze sulle relazioni tra i due Paesi“.