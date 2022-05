Azovstal, a Mariupol 5 soldati bielorussi stanno difendendo l'acciaieria

globalist

Il battaglione Kastus Kalinowski fa sapere che almeno 5 soldati bielorussi stanno difendendo lo stabilimento Azovstal a Mariupol. Il battaglione è un raggruppamento di volontari di Minsk che si è unito all’esercito ucraino, secondo quanto riporta l’Ukrainska Pravda. I rappresentanti del battaglione bielorusso hanno affermato di aver contattato l’ultima volta i combattenti 4 giorni fa: secondo i soldati l’umore dei difensori è alto.

“Stanno combattendo con successo e non solo difendendo, ma anche facendo incursioni per fronteggiare il nemico. Questa non è solo una guerra di posizione, ma una guerra tattica anche per distruggere i nemici nelle strade della città”, ha detto il portavoce del battaglione Jan Melnikov.