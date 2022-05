Il manifesto di Bausman: così l'antisemitismo si diffonde su Russia Insider

Umberto De Giovannangeli

5 Maggio 2022 - 18.03

Chi è Charles Bausman e perché si deve parlare di lui quando s’indaga sulla struttura ideologica dell’antisemitismo rilanciato dagli esegeti di Vladimir Putin?

A spiegarlo con dovizia di particolari è Anton Shekhovtsov. Il professor Shekhovtsov è Visiting Fellow presso l’Istituto di Scienze Umane (Austria) e General Editor della serie “Explorations of the Far Right” presso ibidem-Verlag (Germania). Il suo libro più recente è “Russia and the Western Far Right: Tango Noir” (Routledge, 2018)

Il manifesto antisemita

Scrive il professor Shekhovtsov su Haaretz: “ Il 15 gennaio, il sito web precedentemente poco conosciuto, Russia Insider, ha pubblicato un manifesto di 5000 parole scritto dall’editore del sito, Charles Bausman, in cui ha chiesto al mondo in generale, e alla Russia in particolare, di “abbandonare il tabù ebreo”, affermando che era giunto il momento di iniziare ad affrontare in modo assertivo la “perniciosa influenza” delle “élite ebraiche”.

Il manifesto sosteneva che “gruppi di pressione ebraici” erano in non piccola misura responsabili di vari peccati, che vanno dagli attuali scandali sessuali alla maggior parte dei disordini mortali nel mondo negli ultimi 30 anni. E, poiché i contenuti di Russia Insider riguardano soprattutto la Russia, Bausman ha sostenuto che “l’irragionevole ostilità verso la Russia di Putin [era] un fenomeno ebraico”.

Ha anche invitato i potenziali autori a presentare articoli (non pagati) che trattano il “problema ebraico” e ha persino introdotto una nuova categoria sul sito web, “La questione ebraica”, riecheggiando il linguaggio nazista, e neonazista contemporaneo, del genocidio: la “Soluzione finale alla questione ebraica”.

Il manifesto è stato una sorpresa per due motivi.

Il primo motivo è tecnico: Charles Bausman non ha mai scritto pezzi lunghi come questo, quindi – con il suo “It’s Time to Drop the Jew Taboo” – si è davvero impegnato molto. Russia Insider stesso è difficilmente conosciuto per il suo giornalismo originale, dato che la maggior parte dei suoi contenuti è copiata o tradotta da altri siti web. La stragrande maggioranza dei contributi di Bausman al sito sono di solito voci simili a blog piuttosto che veri e propri op-ed. Questo significa che il manifesto era abbastanza importante per Bausman.

La seconda ragione è che il pezzo di Bausman era una partenza radicale dai precedenti articoli pubblicati dal sito.

Non che Russia Insider, che è stato lanciato nel settembre 2014, non abbia pubblicato testi antisemiti prima – lo ha fatto, e sono stati aggiunti retroattivamente alla nuova categoria “La questione ebraica” – ma nessuno dei pezzi ha dimostrato un antisemitismo così diretto e “non riformato”.

Non è un segreto che gli antisemiti moderni – se non sono palesemente neonazisti – preferiscono usare termini come “Nuovo Ordine Mondiale”, “finanza internazionale” o “élite globali” per attaccare gli ebrei, ma il manifesto di Bausman rifiutava direttamente questi eufemismi ed era scritto con toni schietti sul “problema ebraico”.

Senza dubbio, pubblicando il suo manifesto antisemita, Bausman ha presentato una sfida alla sua stessa operazione. Secondo il sito web, i mezzi del suo sostentamento provengono dal crowdfunding, e Bausman ha fatto una campagna attiva dal 2014 per raccogliere fondi per The Russian Insider. (Il sito stesso sostiene che gli sono stati donati circa 300.000 dollari dal 2014). E Bausman stesso ha ammesso che, poiché il sito dipendeva dai contributi dei lettori, la pubblicazione antisemita potrebbe respingere il pubblico e “limitare le donazioni di alcuni”.

Inoltre, RT, che era solita citare Bausman e invitarlo ai loro spettacoli, e che era una delle principali fonti della tecnica del copia-incolla di Russia Insider, ha ora preso le distanze da lui dicendo che “ha categoricamente e inequivocabilmente [condannato] il disgustoso discorso di odio promosso dal recente articolo di Russia Insider.”

Perché, allora, Bausman ha iniziato la sua crociata contro le “élite ebraiche”? Una possibile spiegazione è che Bausman è un convertito molto recente all’antisemitismo flagrante.

Come lui stesso scrive, quando ha iniziato il sito web, “sapeva relativamente poco dell’influenza ebraica”, ma “dopo tre anni di immersione nell’analisi politica e nella critica dei media”, ha avuto il suo momento eureka.

Un’osservazione importante supporta questa spiegazione. Russia Insider fu originariamente lanciato per attaccare l’Ucraina dopo che il suo ex presidente filorusso Viktor Yanukovych fu spodestato e fuggì in Russia, accusando le nuove autorità ucraine di fascismo e antisemitismo. Quindi il sito web all’epoca non professava antisemitismo, tutt’altro: ritraeva gli ebrei come presunte vittime potenziali del nuovo governo ucraino, al quale la Russia Insider si opponeva, seguendo la linea del Cremlino.

Se questa spiegazione è corretta, allora il manifesto antisemita di Bausman è il risultato di un processo di radicalizzazione che può avere due fonti principali.

La prima è l’ascesa dell’estrema destra americana ispirata dalla crescente crescita della popolarità di Donald Trump. La seconda è come l’antisemitismo stia diventando mainstream in particolari circoli intorno alla Chiesa ortodossa russa.

È stata l’ascesa dell’estrema destra americana, che si è manifestata in gran parte attraverso la crescente visibilità online delle risorse come Breitbart News, Alt Right, Fash The Nation, The Daily Stormer e alcuni altri, a rafforzare notevolmente l’elemento antisemita dei “media alternativi” di destra e a renderlo più marcato.

L’analisi dei contenuti di Russia Insider, che ammette la sua affiliazione con i “media alternativi”, mostra che si è gradualmente trasformato da un sito web pro-Cremlino e di attacco all’Ucraina a una risorsa di estrema destra pro-Cremlino non dissimile dall’Alt Right o da Fash the Nation con sede negli Stati Uniti. Questa trasformazione è stata specificamente graduale: non è avvenuta durante la notte.

La vicinanza di Bausman ai circoli ultra-nazionalisti ortodossi russi dovrebbe anche essere presa in considerazione.

Bausman, che è nato in Germania e ha studiato negli Stati Uniti, ha vissuto a Mosca dagli anni ’90, ed è stato in Russia che Bausman si è convertito alla fede ortodossa. Intorno al 2014, ha preso contatto con Aleksey Komov, il rappresentante ufficiale russo dell’associazione internazionale “pro-famiglia”, il Congresso Mondiale delle Famiglie, e il capo del dipartimento internazionale della Commissione del Patriarca sulle questioni familiari creata dal Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa.

Komov è anche strettamente legato all’oligarca ultranazionalista russo ortodosso Konstantin Malofeev che, nel settembre 2014, ha co-presieduto una riunione del Congresso Mondiale delle Famiglie a Mosca. L’incontro è stato coronato da un esclusivo gala-cena, e Komov e Malofeev hanno invitato Bausman a partecipare.

Nell’ottobre di quell’anno, come dimostrano le comunicazioni trapelate, Bausman si rivolse a Malofeev attraverso il suo contatto con Komov e chiese un finanziamento per Russia Insider. Il servizio stampa di Malofeev avrebbe poi affermato di non aver mai sponsorizzato Russia Insider.

In diversi casi, il manifesto di Bausman riecheggia narrazioni ampiamente condivise nei circoli russi ortodossi ultranazionalisti.

Per esempio, Komov crede che “il comunismo fu imposto alla Russia dalle forze professionali internazionali del male” che furono aiutate dal bolscevico ebreo Leon Trotsky e dai banchieri di Wall Street. Nel suo manifesto, Bausman scrive che ci sono motivi per credere che la rivoluzione russa fu “un colpo di stato ebraico, finanziato da ricchi banchieri di New York e Londra”, e nota che “gran parte della leadership bolscevica era ebrea” e individua Trotsky come esempio.

Quando Bausman ha partecipato alla cena di gala nel settembre 2014, potrebbe aver fatto conoscenza con padre Tikhon (Georgiy Shevkunov), anche lui invitato alla cena da Malofeev.

Nel novembre 2017 Tikhon ha moderato una conferenza russo-ortodossa che ha discusso l’omicidio dello zar russo Nicola II e della sua famiglia. Secondo Tichon, lo zar fu una vittima dell'”omicidio rituale” compiuto dai bolscevichi – una versione russa mal camuffata del “blood libel” antisemita. Bausman non riproduce questa particolare narrazione nel suo manifesto, ma sostiene che dopo la rivoluzione, i bolscevichi torturarono i preti ortodossi e li sottoposero all’omicidio rituale.

Le ispirazioni antisemite di Bausman non provengono necessariamente direttamente da Komov o Tikhon: ancora una volta, queste idee sono comuni a un più ampio ambiente ortodosso ultranazionalista. Ma è possibile suggerire che molto dell’antisemitismo di Bausman, scoperto relativamente di recente, abbia origine proprio in questi circoli.

Un’altra domanda importante sul manifesto di Bausman è chi sia il pubblico a cui si rivolge la decisa svolta antisemita di The Russia Insider. Le statistiche fornite da Alexa mostrano che la maggior parte del pubblico del sito ha sede negli Stati Uniti. Considerando che il sito è principalmente una risorsa pro-Cremlino, sembra che l’obiettivo di Bausman sia quello di utilizzare l’antisemitismo per rafforzare i sentimenti pro-Cremlino già esistenti all’interno dell’estrema destra americana.

La mossa di Bausman sta già ottenendo trazione tra il pubblico mirato che va dal neonazista Richard Spencer al libertario di destra Lew Rockwell. Russia Insider può aver perso alcuni dei suoi lettori più moderati, ma sembra non solo conquistare i cuori e le menti degli estremisti, ma anche contribuire al rafforzamento del loro antisemitismo.

Allo stesso tempo, il manifesto di Bausman difficilmente troverà alcun sostegno pubblico al di fuori dei circoli di estrema destra americani e russi. I media russi fedeli al Cremlino, così come la Mosca ufficiale, che si pone come uno stato antifascista nell’arena internazionale, prenderanno le distanze da Russia Insider.

Tuttavia, anche se difficilmente sanzionato dal Cremlino, la mossa di Bausman è ancora utile per l’influenza segreta di Mosca negli Stati Uniti. Più estrema è la crescente scena di estrema destra americana, più contribuisce alla già preoccupante polarizzazione della società americana.

Questo, forse sperano, la trasformerà più verso l’interno, e meno impegnata nella lotta internazionale contro l’autoritarismo e la cleptocrazia”, conclude il professor Shekhovtsov.

E con il suo contributo si chiude la nostra inchiesta. Un viaggio nel cuore del vecchio e nuovo antisemitismo della Russia di Vladimir Vladimirovich Putin.