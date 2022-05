Israele: "Lavrov deve scusarsi per le sue parole". Ma la Russia li accusa di avere mercenari nel Battaglione Azov

globalist

4 Maggio 2022 - 10.25

Isaac Herzog, presidente israeliano, ha risposto alle parole pronunciate da Sergei Lavrov in diretta su Rete 4, relative alle presunte origini ebraiche di Hitler e sull’antisemitismo di alcuni ebrei. Frasi che hanno aggiunto tensione sull’asse con Mosca e che hanno provocato un incidente diplomatico.

“All’inizio non potevo credere che fossero parole pronunciate dal ministro degli Esteri russo. Mi hanno fatto arrabbiare e mi hanno disgustato”, ha dichiarato Herzog in un’intervista ad Haaretz. “Nella settimana in cui ricordiamo l’Olocausto, il ministro degli Esteri russo sceglie di diffondere bugie, bugie terribili, che sanno di antisemitismo. Mi aspetto che ritratti le sue parole e si scusi”, ha dichiarato il presidente di Israele.

Mosca, con il Battaglione Azov anche mercenari di Israele

Nuovo attacco della Russia contro Israele con cui è ai ferri corti, a livello diplomatico, dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri Serghei Lavrov sulle origini ebraiche di Hitler. In Ucraina, “fianco a fianco con le unità del Battaglione Azov, stanno combattendo mercenari provenienti da Israele”, ha denunciato portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Probabilmente i politici israeliani non vogliono saperlo”, ha aggiunto Zakharova parlando a radio Sputnik, “forse non sono interessati”.