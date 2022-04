Ucraina, la Russia espelle 40 diplomatici tedeschi

globalist

25 Aprile 2022 - 18.01

Guerra in Ucraina, guerra diplomatica: la Russia espelle 40 diplomatici tedeschi a Mosca. Il ministero degli Esteri, si legge in una nota, ha convocato oggi l’ambasciatore tedesco a Mosca, notificandogli una lista con 40 diplomatici dichiarati “personae non gratae”, in risposta a un provvedimento analogo deciso da Berlino il 5 aprile scorsi

I 40 diplomatici espulsi, secondo la Dpa, equivalgono a un terzo del totale accreditati in Russia. Tra poco potrebbe toccare anche ai diplomatici italiani visto che a nostra volta l’Italia ha espulso molti diplomatici russi.