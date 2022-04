Ucraina, Pasqua di sangue: Putin rifiuta la tregua e i civili continuano a morire sotto le bombe

globalist

24 Aprile 2022 - 10.52

Pasqua di sangue in Ucraina con Putin che non accetta la tregua e le bombe che continuano a piovere.

L’alto negoziatore ucraino e consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak ha esortato Mosca ad accettare una “vera tregua pasquale” oggi, giorno della Pasqua ortodossa. “La Russia attacca costantemente l’Azovstal di Mariupol. Il luogo in cui si trovano rifugio i nostri civili e soldati è coperto da pesanti bombardamenti aerei, fuoco di artiglieria e un’intensa concentrazione di forze e attrezzature per l’assalto”, ha detto Podolyak su Twitter.

Podolyak ha chiesto alla Russia di aprire immediatamente un corridoio umanitario per i civili e di concordare un “ciclo speciale di negoziati” per facilitare lo scambio di militari e civili.

Sei civili morti nella provincia di Luganskh

Sei civili sono morti in un bombardamento russo in un villaggio della provincia di Luganskh, secondo quanto ha affermato il governatore. “Il villaggio di Girkse ha subito pesanti bombardamenti russi per tutto il giorno”, ha detto su Twitter il governatore Seriy Gaidai su Telegram.