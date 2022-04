Ucraina, l'appello del Papa: "I leader politici ascoltino la gente che vuole la pace"

globalist

24 Aprile 2022 - 12.47

“In Ucraina la pace è possibile”. Lo ha detto Papa Francesco in un passaggio della celebrazione del “Regina Coeli” in piazza San Pietro. “I leader politici ascoltino la gente che vuole la pace, non l’escalation del conflitto”, ha aggiunto. “Anziché fermarsi la guerra si è inasprita. E’ triste che le armi si siano sostituite alla parola”, ha sottolineato il Pontefice.

“Rinnovo l’appello per una tregua pasquale”

“Proprio oggi ricorrono due mesi dall’inizio di questa guerra: è triste che in questi giorni che sono i più santi e solenni per tutti i cristiani si senta più il fragore mortale delle armi anziché il suono delle campane che annunciano la resurrezione”. Il Papa ha quindi rinnovato “l’appello a una tregua pasquale, segno minimo e tangibile di una volontà di pace. Si arresti l’attacco per venire incontro alle sofferenze della popolazione stremata”.

Il grazie ai partecipanti della marcia per la pace Perugia-Assisi

Papa Francesco in un passaggio della celebrazione del “Regina Coeli” ha ringraziato gli organizzatori e i partecipanti alla marcia per la Pace Perugia-Assisi.