Israele, i fanatici del Monte del Tempio e la polveriera-Gerusalemme

Umberto De Giovannangeli

19 Aprile 2022 - 17.20

Sono animati da una bramosia di possesso assoluto. Gerusalemme è “nostra”. Giudea e Samaria (i nomi biblici della Cisgiordania occupata), pure. Se fosse per loro, la Spianata delle Moschee (terzo luogo sacro dell’Islam, dopo la Mecca e Medina), sarebbe stata “spianata”, distrutta, cancellata da tempo. Sono i fanatici del Monte del Tempio.

I fondamentalisti di “Eretz Israel”.

A dar conto della loro pericolosità è l’analisi di Amos Harel, tra i più autorevoli giornalisti israeliani, e un editoriale di Haaretz.

Scrive Harel:” A quasi un mese dall’inizio dell’attuale ondata di terrorismo, il governo avrebbe potuto avere una scusa conveniente: per molti anni, Israele ha chiuso i territori durante tutta la festa, senza tener conto del livello di tensione lì. Ma questa volta è il contrario, e questo comporta un notevole azzardo: I lavoratori palestinesi continueranno ad attraversare i confini pre-1967 di Israele come al solito, almeno finché non ci saranno altri attacchi terroristici.

Quando si tratta del pericolo che questo si estenda ad altre aree, il sospetto immediato, come al solito, è la Striscia di Gaza. Nella valutazione della situazione, è stata sollevata la possibilità che una fazione palestinese – la Jihad islamica o qualcuno di una delle organizzazioni minori – possa decidere di sparare una raffica di razzi dalla Striscia in un gesto di identificazione con Gerusalemme o in risposta alle numerose vittime delle operazioni dell’IDF in Cisgiordania.

Alla luce della tensione, la rete radar di difesa aerea di Israele sembra essere impostata sulla massima sensibilità. Questo potrebbe essere lo sfondo del falso allarme di domenica pomeriggio lungo il confine con Gaza. La moderazione di Hamas fino ad ora, che impedisce anche ad altre organizzazioni di sparare, segue le forti pressioni degli egiziani, la situazione della sicurezza sembra ancora instabile. Il centro dell’attuale attrito è Gerusalemme, e il Monte del Tempio in particolare. Il pericolo di un’eruzione su larga scala lì, che potrebbe aleggiare sulla città per tutta la settimana e forse per tutto l’attuale mese sacro musulmano del Ramadan, potrebbe anche causare una conflagrazione regionale più grande.

Le circostanze a Gerusalemme sono delicate anche perché quest’anno le feste delle tre religioni coincidono, attirando una folla particolarmente grande di fedeli ebrei, musulmani e cristiani. Venerdì mattina, quando i soldati israeliani hanno fatto irruzione nella moschea di Al-Aqsa dopo che centinaia di giovani arabi si erano riuniti all’interno della moschea e avevano lanciato pietre nelle vicinanze, è sembrato per un momento che la situazione fosse vicina a sfuggire al controllo. Ma alla fine, la polizia ha effettuato arresti di massa senza causare gravi feriti tra i rivoltosi, e le preghiere di mezzogiorno sono proseguite senza interruzioni.

I frequenti appelli dei portavoce della polizia ai giornalisti per mostrare le successive immagini di calma sul Monte del Tempio dimostrano il grado di preoccupazione della polizia e della leadership politica per una possibile escalation incontrollabile. Oltre all’incitamento regolare di Hamas e agli appelli alla violenza nei territori sui social media, è prominente anche l’influenza estremista del ramo settentrionale del movimento islamico di Israele, i cui membri sono coinvolti nella violenza sul Monte.

Sabato mattina, gli incidenti sono ripresi, questa volta sullo sfondo dei tentativi dei musulmani di impedire agli ebrei di entrare nella Spianata del Monte del Tempio. In mattinata, la polizia ha trascurato di mettere in sicurezza alcuni percorsi che portano al Muro Occidentale, con il risultato di lapidare autobus e ferire sette passeggeri israeliani. D’altra parte, sono stati pubblicizzati video di venerdì che mostrano la polizia che colpisce i residenti palestinesi con bastoni. Chiaramente i numerosi incidenti nella Città Vecchia stanno causando nervosismo nel mondo musulmano.

Il re giordano Abdullah ha invitato Israele a smettere di provocare i musulmani e a calmare la situazione a Gerusalemme. Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha chiesto agli Stati Uniti di intervenire in ciò che sta accadendo sul Monte.

Di fronte alle critiche dei paesi vicini e ai frequenti attacchi contro di lui da parte dell’opposizione della Knesset, il primo ministro Naftali Bennett sta adottando una linea pubblica dura. Sabato, al termine di una valutazione della situazione con i funzionari della difesa, ha annunciato che la leadership politica sta dando alle forze di sicurezza “mano libera per qualsiasi azione che possa garantire la sicurezza dei cittadini di Israele”.

Ma in pratica, Bennett sta anche lavorando per calmare la situazione. Forse è un po’ presto per dirlo con decisione, ma negli ultimi giorni sembra che la portata degli arresti dell’esercito israeliano in Cisgiordania sia stata ridotta. E la decisione più importante da parte israeliana – del ministro della Difesa Benny Gantz, su raccomandazione dei funzionari della sicurezza e con l’appoggio di Bennett – è stata quella di non imporre una chiusura dei territori durante i giorni intermedi di Pasqua.

Tuttavia, più gli scontri a Gerusalemme e in Cisgiordania continuano, e certamente se si intensificano, più difficile diventerà impedire il lancio di razzi da Gaza verso Israele”.

Così Harel.

Allarme rosso

A lanciarlo, in un editoriale redazionale, è Haaretz.

“Venerdì sono scoppiati i più gravi incidenti sul Monte del Tempio di Gerusalemme dall’operazione “Guardian of the Walls” dell’anno scorso. Un grande contingente di polizia è entrato sul Monte venerdì mattina per disperdere centinaia di giovani palestinesi che si erano barricati nella moschea, e dopo alcune ore di scontri la polizia è riuscita a ristabilire la pace.

La domenica ha portato diversi altri gravi incidenti sul Monte del Tempio e nei dintorni – giovani palestinesi hanno lanciato pietre contro autobus che trasportavano fedeli ebrei diretti a pregare al Muro Occidentale, e hanno aggredito ebrei nei vicoli della Città Vecchia.

La motivazione principale di questi incidenti è stata la paura, da parte del pubblico palestinese e dei suoi leader, che Israele voglia cambiare lo status quo sul Monte del Tempio: permettere il rito ebraico e danneggiare lo status delle strutture islamiche lì. Anche il re Abdullah di Giordania ha risposto agli incidenti, esortando Israele a “cessare tutti i passi illegittimi e provocatori che violano lo status quo e causano escalation”.

Questa paura è per lo più ingiustificata. Si basa su fake news e voci infondate diffuse sui social media palestinesi. Israele ha cercato nelle ultime settimane di trasmettere messaggi tranquillizzanti ai palestinesi e ai giordani, e persino ad Hamas, sull’intenzione del governo di mantenere lo status quo. Ma nella destra israeliana, alcune persone, compresi gli attivisti del Monte del Tempio e alcuni irresponsabili membri della Knesset, lavorano costantemente per fomentare le paure dei palestinesi.

A differenza di quanto è successo l’anno scorso, quest’anno la polizia di Gerusalemme sta chiaramente cercando di impedire l’allargamento del cerchio della violenza in due arene principali di Gerusalemme Est: il Monte del Tempio e la Porta di Damasco. In entrambi i siti, l’uso di misure antisommossa che feriscono persone innocenti – cannoni ad acqua, granate stordenti e gas lacrimogeni – è stato ridotto.

La polizia sta anche lavorando per separare la grande maggioranza dei palestinesi, che vengono a pregare o a festeggiare, da una minoranza che cerca di scontrarsi con la polizia. E così, nonostante le tensioni, il Ramadan è passato finora relativamente tranquillo a Gerusalemme.

Ma proprio per questo la polizia non deve ricorrere alla violenza insensata. Nei giorni scorsi sono stati filmati almeno quattro casi in cui la polizia ha preso a bastonate giornalisti, donne e fedeli non coinvolti senza motivo. Questi casi giustificano un’indagine e un’incriminazione.

Nel frattempo, il commissario di polizia Kobi Shabtai deve assicurarsi che gli agenti violenti siano tenuti lontani dal Monte del Tempio – non solo perché sono un pericolo per il pubblico, ma anche perché questa violenza, e i video che la trasmettono, gettano ulteriore benzina sul fuoco che la polizia sta lavorando per spegnere”.

Un fuoco che rischia di far esplodere la polveriera-Gerusalemme.

Not in my name

E’ il senso della importante presa di posizione pubblica di importanti organizzazioni ebraiche americane, fra cui le federazioni rabbiniche (ortodossa, reform e conservative) contro le violenze di estremisti ebrei in Cisgiordania.

La lettera al Governo israeliano, del gennaio scorso, è firmata da Israel Policy Forum, the Anti-Defamation League, Central Conference of American Rabbis, National Council of Jewish Women, Rabbinical Assembly, Union for Reform Judaism and United Synagogue of Conservative Judaism.

Eccone il testo: “Primo Ministro Naftali Bennett Ministro degli Esteri Yair Lapid Ministro della Difesa Benny Gantz Stato di Israele

Scriviamo per condannare con la massima fermezza il terrorismo e la violenza politica in corso commessi da estremisti ebrei israeliani in Cisgiordania contro palestinesi, civili israeliani e soldati dell’Idf. L’ultimo esempio di estremisti filmati mentre danno fuoco a un’auto e attaccano violentemente palestinesi e attivisti israeliani con bastoni fuori dal villaggio di Burin è particolarmente inquietante, ma non è un incidente isolato. Questa tendenza inquietante non deve essere condannata solo a parole, ma affrontata attraverso un’azione inequivocabile da parte del governo israeliano e dell’apparato di sicurezza. Riconosciamo che questi atti sono perpetrati da un piccolo gruppo di radicali. Riconosciamo anche che questo non è un problema unilaterale e che gli israeliani sono anche vittime di continui e crescenti attacchi da parte dei palestinesi. Ma gli attacchi da parte degli israeliani sono aumentati costantemente e si sono intensificati nell’ultimo anno, e come organizzazioni ebraiche pro-Israele, siamo profondamente preoccupati da queste tendenze e vi chiediamo di affrontarle. Questi attacchi sono un affronto allo stato di diritto di Israele, alla democrazia israeliana e ai valori ebraici, mentre minano l’immagine di Israele e le relazioni con il governo degli Stati Uniti, il popolo americano e gli ebrei americani. Rendono più difficile apprezzare le legittime e continue esigenze di sicurezza di Israele e gli sforzi per risolvere il conflitto israelo-palestinese.

Esortiamo l’intero governo israeliano a unirsi in una forte condanna contro questi atti, a lavorare con decisione per individuare i responsabili, e ad affrontare le crescenti minacce poste da questi estremisti con la determinazione e la serietà che questa grave situazione richiede”.

Fin qui la lettera. Importante per i toni, i contenuti e per i firmatari. Lettera che fa seguito ad altre importanti prese di posizione pubbliche di rabbini ed esponenti delle diverse organizzazioni ebraiche americane, nel segno di una crescente preoccupazione per l’impunità di cui godono le frange più estreme e violente del movimento dei coloni. Movimento che si fa forte, e scudo, di partiti che fanno parte dell’attuale Governo israeliano guidato da Naftali Bennett, come peraltro dei precedenti presieduti da Benjamin Netanyahu.

E di questo movimento, i fanatici del Monte del Tempio sono parte. La più agguerrita, determinata, pericolosa.