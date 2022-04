Putin mira allo spazio: "Torneremo sulla Luna con l'astronave Luna-25"

globalist

12 Aprile 2022 - 12.24

Durante una visita al cosmodromo di Vostochny, dove si è intrattenuto con i lavoratori, Vladimir Putin ha parlato del programma spaziale russo, rilanciando la corsa alla Luna e le nuove tecnologie pronte per essere messe in campo.

“La Russia continuerà a realizzare i suoi piani nel campo dell’ esplorazione spaziale, compreso il lavoro su una nave spaziale di nuova generazione. Siamo guidati dal desiderio dei nostri antenati di andare avanti a prescindere da qualsiasi difficoltà e dai tentativi esterni di ostacolare il nostro progresso. Non c’è dubbio che saremo coerenti e insistenti nella realizzazione di tutti i nostri piani”.

“Continueremo a lavorare su un’astronave di prossima generazione e sulle tecnologie dell’energia nucleare e spaziale, dove abbiamo chiaramente gettato ottime basi e abbiamo evidenti vantaggi”

“La Russia aumenterà notevolmente il potenziale quantitativo e qualitativo della sua dotazione di satelliti. Nell’ambito del programma Sfera intendiamo ampliare notevolmente il potenziale quantitativo e qualitativo della nostra dotazione satellitare. Questi passi devono essere fatti per introdurre ulteriormente i servizi digitali in tutti i settori dell’economia, della governance statale, dell’istruzione, della sanità e della vita quotidiana delle persone”.

Mosca riprenderà anche il programma di esplorazione lunare con il lancio della navicella automatica Luna-25. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, durante una visita al cosmodromo di Vostochny, durante la quale ha decorato i cosmonauti nel corso di una celebrazione dell’anniversario del volo nello spazio di Yuri Gagarin.

La Russia sarà sicuramente in grado di portare avanti il suo programma spaziale anche sotto le sanzioni, poiché possiede una tecnologia avanzata per realizzarlo». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rispondendo alla domanda se la Russia riuscirà comunque a realizzare il programma spaziale nonostante le sanzioni che le sono state imposte dai Paesi occidentali per la guerra in Ucraina.

Putin ha anche detto che il primo volo dell’uomo nello spazio con Yury Gagarin nel 1961 “ebbe luogo mentre l’Unione Sovietica era completamente isolata dal punto di vista tecnologico. Le sanzioni erano totali, eppure l’Unione Sovietica è stata la prima a lanciare un satellite terrestre artificiale, il primo cosmonauta è stato nostro, così come il primo volo di una stazione spaziale, la prima passeggiata spaziale e la prima cosmonauta donna. Abbiamo fatto tutto in un totale isolamento tecnologico e abbiamo raggiunto questi grandi successi. La Russia di oggi, con la sua tecnologia avanzata, non può davvero continuare a sviluppare il nostro programma spaziale? Certo che lo faremo”.