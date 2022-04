Obama: "Putin è sempre stato avvolto in un distorto nazionalismo etnico"

globalist

12 Aprile 2022 - 16.42

Guerra in Ucraina, il problema viene da lontano: l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in un’intervista al programma Today della Nbc, ha dichiarato che la minaccia di Vladimir Putin è sempre esistita, ma che i modi “sconsiderati” usati durante l’invasione dell’Ucraina non sarebbero stati prevedibili dieci anni fa.

“È sempre stato qualcuno che è avvolto in questo senso distorto di risentimento e nazionalismo etnico – quella parte di Putin, credo, sia sempre stata lì” ha detto Obama, aggiungendo che “quello che abbiamo visto con l’invasione dell’Ucraina è sconsiderato, in un modo che potresti non aver previsto otto, 10 anni fa, ma il pericolo era sempre lì”.

Obama non ha risposto alla domanda sulle azioni che avrebbe dovuto mettere in atto durante l’annessione della Crimea ma ha invece sottolineato riferendosi agli Usa che “non bisogna dare per scontata la nostra democrazia” e che è importante “difendere e allinearci con coloro che credono nella libertà e nell’indipendenza”.