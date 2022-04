Guerra in Ucraina, L'ufficio di Zelensky: "Stiamo lavorando per istituire un tribunale internazionale"

globalist

11 Aprile 2022 - 18.53

Andrii Yermak, capo dell’Ufficio del presidente dell’Ucraina, sul suo canale Telegram ha comunicato che “nella squadra del presidente Volodymyr Zelensky stiamo lavorando per istituire un tribunale internazionale”.

“Il nostro obiettivo – prosegue – è assicurare alla giustizia gli occupanti russi per i crimini commessi in Ucraina. Stiamo già sviluppando un meccanismo internazionale efficace per compensare i danni arrecati al nostro Stato. Questo è un serio processo diplomatico e legale”.

“Sconfiggeremo i nemici, ricostruiremo ciò che è stato distrutto e puniremo tutti i colpevoli”, conclude Yermak.