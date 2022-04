Zelensky: "L'odio deve perdere, la libertà deve vincere in Ucraina e ovunque"

globalist

10 Aprile 2022 - 17.25

Preroll

Guerra in Ucraina, un giorno di relativa tranquillità in attesa di una nuova bufera. ‘L’odio deve perdere, la libertà deve vincere. Prima in Ucraina, poi ovunque la tirannia cercherà di alzare la testa”. Lo afferma, in un post sul suo canale Telegram, il premier dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, mostrando alcune foto della distruzione di palazzi e di superstiti in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il colloquio con Scholz

Ho parlato al telefono con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Abbiamo sottolineato che tutti i responsabili di crimini di guerra devono essere identificati e puniti. Abbiamo anche discusso delle sanzioni anti-russe, di difesa e di sostegno finanziario per l’Ucraina”. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.