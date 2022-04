Ucraina, cambio al comando dell'esercito russo: poteri al generale Dvornikov, molto attivo nella missione in Siria

globalist

9 Aprile 2022 - 14.07

Preroll

Secondo quanto riportato dalla Bbc, l’esercito russo avrebbe messo in atto una riorganizzazione del proprio comando in Ucraina. Il generale Alexander Dvornikov, con una vasta esperienza nelle missioni in Siria, dovrebbe prendere a breve il controllo delle operazioni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Ci aspettiamo che il comando e il controllo complessivo delle operazioni migliorino”, ha affermato la fonte della Bbc. La riorganizzazione è stata fatta nel tentativo di migliorare il coordinamento tra le varie unità, poiché i gruppi russi erano stati precedentemente organizzati e comandati separatamente, ha affermato il funzionario.