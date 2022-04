L'Europa con l'Ucraina, Von der Leyen e Borrell andranno a Kiev in settimana

globalist

5 Aprile 2022 - 11.38

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, si recheranno a Kiev questa settimana per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, prima prima della Conferenza dei donatori #StandUpForUkraine in programma sabato a Varsavia. Lo rende noto il portavoce di von der Leyen, Eric Mamer.

“Le discussioni sono in corso. Per la Commissione europea è un’opzione ma va raggiunto il consenso tra gli Stati membri. Le discussioni vanno avanti e continueranno anche oggi”. Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in risposta a una domanda sull’ipotesa di un embargo al carbone e petrolio russi.

Intanto anche la Danimarca espellerà 15 diplomatici russi per spionaggio. Lo annunciato martedì il ministro degli Esteri danese, Jeppe Kofod, il giorno dopo le analoghe misure intraprese da Francia e Germania.

“Abbiamo stabilito che i 15 agenti dei servizi segreti espulsi hanno svolto attività di spionaggio sul suolo danese”, ha detto Kofod ai cronisti, “la Danimarca vuole inviare un segnale chiaro alla Russia: spiare il suolo danese è inaccettabile”.